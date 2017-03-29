Виктор Тихонов: Игроки СКА знали, что серия с «Локомотивом» не будет проходной
Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.
- У нас хорошая команда, есть уверенность и вера друг в друга. Сейчас у нас такой коллектив, который умеет находить нужные способы для достижения победы.
- Не ожидали, что серия закончится в четырех матчах?
- Все соперники очень серьезные, а все матчи в этой серии были равные. Мы знали, что серия против «Локомотива» не будет проходной. Так в итоге и получилось.
- Какая встреча стала ключевой?
- Первая игра была очень важной, эта победа добавила нам уверенности и чуть подломила соперника. Поймали нужную волну и на ней докатили до конца серии, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в финале Западной Конференции в четырех матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция