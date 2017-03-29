Виктор Тихонов: Игроки СКА знали, что серия с «Локомотивом» не будет проходной

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.

- У нас хорошая команда, есть уверенность и вера друг в друга. Сейчас у нас такой коллектив, который умеет находить нужные способы для достижения победы.



- Не ожидали, что серия закончится в четырех матчах?

- Все соперники очень серьезные, а все матчи в этой серии были равные. Мы знали, что серия против «Локомотива» не будет проходной. Так в итоге и получилось.

- Какая встреча стала ключевой?

- Первая игра была очень важной, эта победа добавила нам уверенности и чуть подломила соперника. Поймали нужную волну и на ней докатили до конца серии, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Евгений Дадонов: Не было никаких сомнений в Шестеркине

Напомним, СКА в финале Западной Конференции в четырех матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».