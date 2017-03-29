Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе на ЧМ в Хельсинки
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.
На первой строчке расположились представители Китая Суи Чин Вэн и Чон Хань, а замкнула тройку пара из Германии – Алена Савченко и Бруно Массо.
Отметим, что сегодня во время предстартовой тренировки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов.
Хельсинки, Финляндия
Чемпионат мира
Спортивные пары
После короткой программы
1. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 81,23
2. Алена Савченко / Бруно Массо (Германия) – 79,84
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 79,37
...5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 74,26
...13. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 65,69
Произвольная программа состоится в четверг. Чемпионат мира продлится до 2 апреля.