Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе на ЧМ в Хельсинки

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

На первой строчке расположились представители Китая Суи Чин Вэн и Чон Хань, а замкнула тройку пара из Германии – Алена Савченко и Бруно Массо.

Отметим, что сегодня во время предстартовой тренировки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов.

Хельсинки, Финляндия

Чемпионат мира

Спортивные пары

После короткой программы

1. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 81,23

2. Алена Савченко / Бруно Массо (Германия) – 79,84

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 79,37

...5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 74,26

...13. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 65,69

Произвольная программа состоится в четверг. Чемпионат мира продлится до 2 апреля.