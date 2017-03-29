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«Реал»: Лучшим ответом на слова Пике станет матч 23 апреля

Источник:  ASКомментарии

В мадридском «Реале» не оставили без внимания заявления защитника «Барселоны» Жерара Пике, который ранее заявил, что судьи помогают «сливочным» выиграть чемпионат Испании.

Также игрок сине-гранатовых в одном из интервью выразил мнение, что проблемы Лионеля Месси и Неймара, связанные с уклонением от уплаты налогов, а также переходом бразильца в «Барселону», спровоцировали представители «сливочных».

«Лучшим ответом на слова Пике станет матч 23 апреля, потому что мы решаем проблемы только на футбольном поле», – сказал представитель столичной команды.

Вице-президент «Барселоны»: У нас вежливые отношения с «Реалом», но Пике не солгал

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