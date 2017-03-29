Илья Ковальчук: Надеемся, все игроки СКА восстановятся к финалу Кубка Гагарина

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции.

- Хорошо, что выиграли. Шестеркин очень здорово сыграл. Сейчас игры идут через день, и надеемся, все успеют восстановиться к старту финала.

- Удается посмотреть серию «Магнитки»?

- Да, они играют здорово. Дай бог, завтра выиграют, может быть, пораньше начнем финал.

- Вы бы хотели раньше начать финальную серию?

- Я бы, конечно, сделал так, чтобы финал не нужно было долго ждать. Болельщику же хочется побыстрее увидеть финальную серию. Игроки не исключение, будем надеяться, что что-то решат.

- В конце матча вы не попали в пустые ворота.

- Там шайба на ребро встала, так получилось, ничего страшного. Не важно, кто забивает, главное, что победили.

- «Магнитка» - вероятный соперник по финалу. Помните встречи в регулярке?

- Хорошие были игры. Дома мы выиграли, в Магнитогорске тоже выиграли, но судья гол отменил, поэтому между нами счет 1-1, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Роман Ротенберг: Есть шанс, что в финале Кубка Гагарина могут сыграть все хоккеисты СКА

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».