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Лионель Месси: Мои слова в адрес арбитра? Я произнес их в воздух (видео)

Источник:  La NacionКомментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей дисквалификации по итогам матча с командой Чили в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в России (1:0).

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» подвергся наказанию со стороны ФИФА за оскорбление одного из арбитров, которому он также отказался пожать руку после окончания встречи.

«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнес их в воздух», – цитирует Месси La Nación.

Напомним, ФИФА дисквалифицировала лидера сборной Аргентины на 4 матча.

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