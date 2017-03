Лионель Месси: Мои слова в адрес арбитра? Я произнес их в воздух (видео)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей дисквалификации по итогам матча с командой Чили в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в России (1:0).

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» подвергся наказанию со стороны ФИФА за оскорбление одного из арбитров, которому он также отказался пожать руку после окончания встречи.

«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнес их в воздух», – цитирует Месси La Nación.

Напомним, ФИФА дисквалифицировала лидера сборной Аргентины на 4 матча.

Messi refusing to shake the hand of the 3rd referee after the match against Chile. pic.twitter.com/1qSSbvacUg