Лионель Месси: Мои слова в адрес арбитра? Я произнес их в воздух (видео)
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей дисквалификации по итогам матча с командой Чили в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в России (1:0).
Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» подвергся наказанию со стороны ФИФА за оскорбление одного из арбитров, которому он также отказался пожать руку после окончания встречи.
«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнес их в воздух», – цитирует Месси La Nación.
Напомним, ФИФА дисквалифицировала лидера сборной Аргентины на 4 матча.
Messi refusing to shake the hand of the 3rd referee after the match against Chile. pic.twitter.com/1qSSbvacUg— MESSI HDR 6-1 🤙🏾 (@messihdr) 28 марта 2017 г.
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