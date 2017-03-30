Евгения Тарасова: Мы приехали на ЧМ бороться за медали и олимпийские путевки

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Накануне выступления Евгения получила травму: партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов.

- Как удалось сделать невидимой столь серьезную травму?

- Это волшебные руки наших врачей. Они сделали все возможное, чтобы я смогла продемонстрировать все, на что готова. Даже какие-то негативные психологические моменты постарались убрать.

- Была ли мысль сняться с соревнований?

- Нет. Мы приехали сюда бороться за медали и олимпийские путевки.

По итогам короткой программы российская пара расположилась на третьей строчке, лидируют Суй Венцзин / Хан Кон (Китай), вторые - Алена Савченко / Бруно Массо из Германии.

Произвольная программа состоится в четверг, 30 марта. Чемпионат мира продлится до 2 апреля.