Евгения Тарасова: Мы приехали на ЧМ бороться за медали и олимпийские путевки
Российская фигуристка Евгения Тарасова,
выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась впечатлениями от
выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в
Хельсинки.
Накануне выступления Евгения получила травму: партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов.
- Как
удалось сделать невидимой столь серьезную травму?
- Это волшебные руки наших врачей. Они сделали все возможное, чтобы я смогла продемонстрировать все, на что готова. Даже какие-то негативные психологические моменты постарались убрать.
- Была
ли мысль сняться с соревнований?
- Нет. Мы приехали сюда бороться за медали и олимпийские путевки.
По итогам короткой программы российская пара расположилась на третьей строчке, лидируют Суй Венцзин / Хан Кон (Китай), вторые - Алена Савченко / Бруно Массо из Германии.
Произвольная программа состоится в четверг, 30 марта. Чемпионат мира
продлится до 2 апреля.