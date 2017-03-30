Владимир Морозов: Пройдена лишь половина дистанции, сделана лишь половина дела

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Накануне выступления Владимир случайно нанес травму своей партнерше: Морозов наехал на нее после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов.

– В век интернета ничего не скроешь. Уже выложили запись с тренировки, на которой все произошло. Отрабатывали дорожку, и то, что случилось, иначе как несчастным случаем не назовешь.

– Для вас сегодняшний прокат был сложнее обычных?

– Ответственность всегда высокая. На чемпионате мира, где распределяются олимпийские лицензии, особенно. Психологически было нелегко. Пришлось собраться и сделать то, что от нас требовалось.

– Третье место в короткой программе хороший плацдарм для штурма высшей ступени пьедестала почета?

– Пройдена лишь половина дистанции, сделана лишь половина дела. Да и психологически легче догонять тех, кто ненамного ушел вперед, чем удерживать лидерство.

По итогам короткой программы российская пара расположилась на третьей строчке, лидируют Суй Венцзин / Хан Кон (Китай). Вторые - Алена Савченко / Бруно Массо из Германии.

Произвольная программа состоится в четверг, 30 марта. Чемпионат мира продлится до 2 апреля.