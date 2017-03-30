Виталий Мутко: Любая страна, которая что-то бойкотирует, должна быть исключена из ФИФА
Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал заявление немецкого депутата Михаэля Фукса, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
«Обсуждаемый вопрос находится вне правового поля и никакая страна не имеет права бойкотировать соревнования. Любая страна, которая что-то бойкотирует, должна быть исключена из ФИФА, допустим. Ну не приедешь на ЧМ — исключат из ФИФА», - приводит слова Мутко «Свободная пресса».
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12
стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре,
Саранске и Сочи.
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