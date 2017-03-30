Валерий Чухрий: ЧМ уже настолько близко, что переносить его не будут

Консультант ФИФА Валерий Чухрий прокомментировал заявление немецкого депутата Михаэля Фукса, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

– О бойкоте заявил немецкий политик. Важно понимать, как относятся к политике в ФИФА, - говорит Чухрий в интервью «Свободной Прессе». - Эта установка такая, что футбол должен быть отделен от политики. Она еще при Йозефе Блаттере активно проводилась.

– Причиной бойкота немецкий политик назвал плохое соблюдение прав человека в России. Но это не имеет отношения к футболу. Какие причины для ФИФА могут быть действительно значимыми, серьезными?

– Очень серьезная причина — допинг. Мы, конечно, открещиваемся, но многие пробы подтверждаются. С этим тоже надо что-то делать. Правда, в футболе допинг не особо распространен. К тому же чемпионат уже настолько близко, что переносить его не будут. Если что-то и найдут, то пойдут по пути индивидуального наказания конкретных людей. Лишать чемпионата всю страну не будут.

Еще одна серьезная причина для отказа - если страна сама не будет готова. Не построены объекты. Но тут, несмотря на сложности, все получится. Как обычно, все сделают в последний день или даже ночь, но сделают.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.