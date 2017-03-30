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Илья Солнцев: К сожалению, заявления о бойкоте ЧМ-2018 ожидаемы

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Илья Солнцев прокомментировал заявление немецкого депутата Михаэля Фукса, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«В первую очередь я бы обратил внимание на источник информации — кто именно делает заявления о потенциальном отказе от участия в ЧМ-2018. Несмотря на довольно внушительный пост, не стоит забывать, что в Германии есть футбольный союз, который и должен выступать от имени сборной.

Что касается болельщиков, то кто может запретить им приехать в Россию? Это будет решать не правящая партия, а сами немцы. К сожалению, заявления о бойкоте ожидаемы, но это, как и в истории с допингом, больше напоминает личный пиар и не имеет под собой ни правовой основы, ни элементарной логики», - приводит слова Солнцева «Свободная Пресса».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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