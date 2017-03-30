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Алена Савченко: Я не слишком довольна сегодняшним прокатом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Немецкая фигуристка Алена Савченко, выступающая в паре с Брюно Массо, поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

«Я не слишком довольна сегодняшним прокатом. Я сделала ошибки и в одиночном прыжке, и на выбросе. После трудного сезона с перерывами из-за различных травм у нас не было идеальной подготовки. Сегодня я чувствовала себя уставшей, учитывая раннюю раскатку и позднее начало соревнований», - приводит слова Савченко «Р-Спорт».

Напомним, немецкий дуэт по итогам короткой программы стал вторым, опередив российскую пару Владимир Морозов/ Евгения Тарасова. Лидируют представители Китая Суй Венцзин и  Хан Кон.

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