Суй Вэньцзин: Мы надеемся, что завтра сможем хорошо откатать свою программу

Китайская фигуристка Суй Вэньцзин, выступающая в паре с Ханом Коном, поделилась впечатлениями от своего проката в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

«У меня было трудное время после операции в прошлом году. Когда я вернулась на лед, то просто хотела наслаждаться каждым днем. Мы надеемся, что завтра сможем хорошо откатать свою программу и хотим насладиться ею», - приводит слова Вэньцзин «Р-Спорт».

Напомним, китайская пара лидирует по итогам короткой программы.