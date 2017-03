Овечкин выпустил именной набор смайлов и стикеров для смартфонов

Российский форвард, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выпустил именной набор смайликов и стикеров для смартфонов.

Смайлики и стикеры после установки на устройство можно использовать в текстовых сообщениях. Комплект «OviMoji by Alex Ovechkin» стоит 1,99 долларов и включает в себя более 50 различных эмодзи.

Alex Ovechkin just launched his own line of emoji, and they are really something else https://t.co/59HX6j997s pic.twitter.com/f0PN89QA4n