Овечкин выпустил именной набор смайлов и стикеров для смартфонов
Российский форвард, капитан
«Вашингтона» Александр Овечкин выпустил именной набор смайликов и стикеров для
смартфонов.
Смайлики и стикеры после установки на устройство можно использовать в текстовых сообщениях. Комплект «OviMoji by Alex Ovechkin» стоит 1,99 долларов и включает в себя более 50 различных эмодзи.
Alex Ovechkin just launched his own line of emoji, and they are really something else https://t.co/59HX6j997s pic.twitter.com/f0PN89QA4n— Dan Steinberg (@dcsportsbog) 29 марта 2017 г.
Видео дня: Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в
НХЛ
Напомним, что в октябре минувшего года свой набор эмодзи
выпустил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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