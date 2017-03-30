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Овечкин выпустил именной набор смайлов и стикеров для смартфонов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выпустил именной набор смайликов и стикеров для смартфонов.

Смайлики и стикеры после установки на устройство можно использовать в текстовых сообщениях. Комплект «OviMoji by Alex Ovechkin» стоит 1,99 долларов и включает в себя более 50 различных эмодзи.

Видео дня: Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в НХЛ

Напомним, что в октябре минувшего года свой набор эмодзи выпустил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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