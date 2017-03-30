Панарин на 4-й минуте открыл счет в матче с «Питтсбургом» (видео)
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин в матче
регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом», открыл счет на четвертой минуте
встречи.
25-летнему россиянину ассистировали Патрик Кейн и Таннер Керо.
Not even five minutes in and we're doing THIS. #CHIvsPIT pic.twitter.com/wCQuQAcSvo— NHL (@NHL) 30 марта 2017 г.
Для Панарина эта шайба стала 26-й в сезоне и 56-й в НХЛ, теперь в активе Артемия 68 (26+42) очков в 77 матчах нынешнего сезона и 145 (56+89) очков в нхловской карьере.
Стоит отметить, что в прошлом матче «Блэкхокс» против «Тампы» (4:5 ОТ) Панарин на второй минуте также открыл счет в матче.
Матч
Место и дата
30 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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