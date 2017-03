Панарин на 4-й минуте открыл счет в матче с «Питтсбургом» (видео)

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом», открыл счет на четвертой минуте встречи.

25-летнему россиянину ассистировали Патрик Кейн и Таннер Керо.

Not even five minutes in and we're doing THIS. #CHIvsPIT pic.twitter.com/wCQuQAcSvo