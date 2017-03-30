Панарин на 4-й минуте открыл счет в матче с «Питтсбургом» (видео)

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом», открыл счет на четвертой минуте встречи.

25-летнему россиянину ассистировали Патрик Кейн и Таннер Керо.

Для Панарина эта шайба стала 26-й в сезоне и 56-й в НХЛ, теперь в активе Артемия 68 (26+42) очков в 77 матчах нынешнего сезона и 145 (56+89) очков в нхловской карьере.

Стоит отметить, что в прошлом матче «Блэкхокс» против «Тампы» (4:5 ОТ) Панарин на второй минуте также открыл счет в матче.