Андрей Червиченко: Наши бились до конца – это похвально
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал
выступление сборной России в товарищеских матчах против команд Кот-д'Ивуара
(0:2) и Бельгии (3:3).
– 3:3 с бельгийцами —
это достойный ответ на поражение от Кот-Д'Ивуара?
– Как такового реванша и не было – не выиграли же россияне. А так я и игру с африканцами не стал бы критиковать: что-то прогрессивное там было. Новые лица, попытки что-то сделать… Пробуются игроки.
– Возвращаясь к матчу в Сочи, не кажется ли вам, что сборная Бельгии играла,
скажем так, спустя рукава? Не приехало большинство лидеров: Тибо Куртуа, Венсан
Компани, Маруан Феллаини, Кевин де Брейне, Эден Азар...
– Да, есть такое ощущение. Но и мы не хотим, чтобы каждый матч, даже товарищеский, превращался в унижение. Бельгия вела 3:1, был отчетливо виден класс игроков. Они гораздо сильнее. Зато наши бились до конца — это тоже похвально.