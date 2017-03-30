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Андрей Червиченко: Наши бились до конца – это похвально

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление сборной России в товарищеских матчах против команд Кот-д'Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3).

 3:3 с бельгийцами — это достойный ответ на поражение от Кот-Д'Ивуара?
– Как такового реванша и не было – не выиграли же россияне. А так я и игру с африканцами не стал бы критиковать: что-то прогрессивное там было. Новые лица, попытки что-то сделать… Пробуются игроки.

 Возвращаясь к матчу в Сочи, не кажется ли вам, что сборная Бельгии играла, скажем так, спустя рукава? Не приехало большинство лидеров: Тибо Куртуа, Венсан Компани, Маруан Феллаини, Кевин де Брейне, Эден Азар...
– Да, есть такое ощущение. Но и мы не хотим, чтобы каждый матч, даже товарищеский, превращался в унижение. Бельгия вела 3:1, был отчетливо виден класс игроков. Они гораздо сильнее. Зато наши бились до конца — это тоже похвально.

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