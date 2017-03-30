Андрей Червиченко: Миранчук потихоньку повторяет историю Кокорина
Бывший
президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея
Миранчука.
– Миранчук в
чемпионате показывает прекрасный футбол. Если так пойдет и дальше, стоит
21-летнему игроку покинуть «Локомотив» летом?
– Ему надо играть регулярно. Он потихоньку повторяет историю Александра Кокорина, которого все хвалили, а в итоге — пшик. Только неадекватные поступки за пределами футбольного поля.
Миранчук этим хоть и не грешит, но прогресса не видно. Его хвалят уже третий год, а сравнить с большим форвардом ну никак нельзя. С Робертом Левандовски, к примеру…
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