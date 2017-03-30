Андрей Червиченко: Миранчук потихоньку повторяет историю Кокорина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.

– Миранчук в чемпионате показывает прекрасный футбол. Если так пойдет и дальше, стоит 21-летнему игроку покинуть «Локомотив» летом?

– Ему надо играть регулярно. Он потихоньку повторяет историю Александра Кокорина, которого все хвалили, а в итоге — пшик. Только неадекватные поступки за пределами футбольного поля.

Миранчук этим хоть и не грешит, но прогресса не видно. Его хвалят уже третий год, а сравнить с большим форвардом ну никак нельзя. С Робертом Левандовски, к примеру…