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Уильямс победила Кербер в четвертьфинале турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская теннисистка Винус Уильямсв четвертьфинале турнира в Майами победила немку Анжелику Кербер со счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 40 минут. 36-летняя американка дважды подала навылет, совершила шесть ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов, а ее соперница также совершила 2 эйса, допустила на одну ошибку меньше и реализовала 3 брейка.

 В полуфинале Уильямс встретится с британкой Йоханной Контай.

Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Кербер А. (Германия) - Уильямс В. (США)

Место и дата

30 марта 02:00, , Онлайн-трансляция

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