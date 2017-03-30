Уильямс победила Кербер в четвертьфинале турнира в Майами
Американская теннисистка Винус Уильямсв четвертьфинале турнира
в Майами победила немку Анжелику Кербер со счетом 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час 40 минут. 36-летняя американка дважды
подала навылет, совершила шесть ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов, а ее
соперница также совершила 2 эйса, допустила на одну ошибку меньше и реализовала
3 брейка.
В полуфинале Уильямс
встретится с британкой Йоханной Контай.
Турнир WTA Miami Open
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Кербер А. (Германия) - Уильямс В. (США)
Место и дата
30 марта 02:00, , Онлайн-трансляция
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