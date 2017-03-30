Евгений Малкин пропустил седьмой матч кряду из-за травмы

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч c «Чикаго» (1:5) из-за травмы верхней части тела.

Эта встреча стала уже седьмой кряду, в которой 30-летний россиянин не принял участие.

Напомним, Евгений получил травму 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4).

Стоит отметить, что «Питтсбург» без Евгения проиграл четыре матча подряд.