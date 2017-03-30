Евгений Малкин пропустил седьмой матч кряду из-за травмы
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил
матч c «Чикаго» (1:5) из-за травмы верхней части тела.
Эта встреча стала уже седьмой кряду, в которой 30-летний
россиянин не принял участие.
Напомним, Евгений получил травму 15 марта в матче против
«Филадельфии» (0:4).
Стоит отметить, что «Питтсбург» без Евгения проиграл четыре матча подряд.
Матч
Место и дата
30 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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