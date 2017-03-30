Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» на домашней площадке уступила «Атланте» со счетом 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Ричаун Холмс, в его активе 25 очков.

«Атланта» занимает пятое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 12-й строчке.

Матч

Филадельфия - Атланта

Место и дата

30 марта 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Портленд» обыграл «Денвер», «Лейкерс» уступил «Вашингтону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.Как в 20 лет войти в историю. Обзор недели в НБАКак в 20 лет войти в историю. Обзор недели в НБА70 очков Девина Букера, трипл-даблы Рассела Уэстбрука, провал «Кливленда» и необычное заявление владельца «Далласа».НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Кливленд», «Нью-Орлеан» проиграл «Юте» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.Третья победа СКА над «Локо», поражение Кузнецовой в Майами и 7 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.25 очков Леонарда помогли «Сан-Антонио» разгромить «Кливленд»В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио» на домашней площадке разгромил «Кливленд» со счетом 103:74 (28:18, 38:23, 26:32, 32:23).Дерозан и Харден признаны лучшими игроками недели в НБАЗащитник «Торонто» Демар Дерозан и форвард «Хьюстона» Джеймс Харден признаны игроками прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.Этторе Мессина: Я мог бы вернуться в Европу в качестве главного тренераБывший наставник ЦСКА Этторе Мессина не исключил возможность своего возвращения в Старый свет.НБА. «Бостон» обыграл «Майами», «Голден Стэйт» выиграл у «Мемфиса» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Портленд» обыграл «Лейкерс»Матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Портлендом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 97:81 в пользу «Портленда».«Голден Стэйт» одержал победу в матче с «Мемфисом»Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Мемфисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 106:94.«Денвер» уступил «Нью-Орлеану»Матч регулярного чемпионата НБА между «Денвером» и «Нью-Орлеаном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 115:90 в пользу «Нью-Орлеана».«Бостон» выиграл у «Майами»Матч регулярного чемпионата НБА между «Бостоном» и «Майами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 112:108 в пользу «Бостона».«Индиана» обыграла «Филадельфию»Матч регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 107:94 в пользу «Индианы».НБА. «Кливленд» уступил «Вашингтону», «Торонто» обыграл «Даллас» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».День в истории. Джону Стоктону исполнилось 55 летСегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Джон Стоктон. Ему исполнилось 55 лет.В «Лос-Анджелесе» презентовали статую Шакила О'Нила (видео)Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» представил статую легендарного центрового Шакила О'Нила.Фантастика! 20-летний парень набрал 70 очков в матче НБА (видео)Фантастика! 20-летний парень набрал 70 очков в матче НБА (видео)Девин Букер из «Финикса» показал шестой результат в истории лиги, но для победы команды этого не хватило.Хоаким Ноа дисквалифицирован на 20 матчей за применение допингаФранцузский центровой клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Хоаким Ноа получил 20-матчевую дисквалификацию за применение запрещенного препарата.НБА. «Орландо» разгромил «Детройт», «Лейкерс» победил «Миннесоту» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.НБА. «Торонто» обыграл «Майами», «Портленд» победил «Нью-Йорк» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».
Футбол
«Реал»: Лучшим ответом на слова Пике станет матч 23 апреля
Фигурное катание
Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе на ЧМ в Хельсинки
MMA
Тито Ортиc: Предлагал руководству Bellator сразиться с Емельяненко
Футбол
Алексис Санчес: Хочу выступать в клубе с настоящим характером
все новости
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Атланта
Атлантакалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости