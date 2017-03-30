«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» на домашней
площадке уступила «Атланте» со счетом 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Ричаун Холмс,
в его активе 25 очков.
«Атланта» занимает пятое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 12-й строчке.
Матч
Место и дата
30 марта 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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