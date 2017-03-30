Два очка Панарина помогли «Чикаго» нанести четвертое поражение кряду «Питтсбургу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду уступил «Чикаго» со счетом 1:5.

В составе победителей голами отметились Артемий Панарин, Рихард Паник, Маркус Крюгер, Мариан Госса и Таннер Керо, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Брайан Раст.

Артемий Панарин на 4-й минуте открыл счет в матче с «Питтсбургом» (видео)

Стоит отметить,что четыре шайбы из пяти хоккеисты «Чикаго» забросили в первом периоде.

Российский форвард гостевой команды Артемий Панарин провел на льду 16 минут 16 секунд и помимо гола отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи.

«Питтсбург» без Евгения Малкина потерпел четвертое поражение кряду и со 103 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Чикаго» расположился на первом месте на «Западе», имея в активе 105 баллов.

В следующем матче «пингвины» 1 апреля на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Блэкхокс» в этот же день примет «Коламбус».

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