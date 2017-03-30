Два очка Панарина помогли «Чикаго» нанести четвертое поражение кряду «Питтсбургу»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду
уступил «Чикаго» со счетом 1:5.
В составе победителей голами отметились Артемий Панарин, Рихард Паник, Маркус Крюгер, Мариан Госса и Таннер Керо, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Брайан Раст.
Артемий Панарин на 4-й минуте открыл счет в матче с «Питтсбургом» (видео)
Стоит отметить,что четыре шайбы из пяти хоккеисты «Чикаго» забросили в первом периоде.
Российский форвард гостевой команды Артемий Панарин провел на льду 16 минут 16 секунд и помимо гола отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи.
«Питтсбург» без Евгения Малкина потерпел четвертое поражение кряду и со 103 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Чикаго» расположился на первом месте на «Западе», имея в активе 105 баллов.
В следующем матче «пингвины» 1 апреля на выезде сыграют с «Рейнджерс»,
а «Блэкхокс» в этот же день примет «Коламбус».
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Место и дата
30 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция