«Ак Барс» – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс»
сыграет с магнитогорским «Металлургом».
Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в
19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, счет в серии составляет 3-0 в пользу команды Ильи Воробьева. В предыдущих трех матчах «Магнитка» одерживала победу со счетом 2:1, 2:0, 3:2.
Матч
Место и дата
30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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