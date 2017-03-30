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«Ак Барс» – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, счет в серии составляет 3-0 в пользу команды Ильи Воробьева. В предыдущих трех матчах «Магнитка» одерживала победу со счетом 2:1, 2:0, 3:2.

Матч

Ак Барс - Металлург Мг

Место и дата

30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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