«Ак Барс» – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, счет в серии составляет 3-0 в пользу команды Ильи Воробьева. В предыдущих трех матчах «Магнитка» одерживала победу со счетом 2:1, 2:0, 3:2.