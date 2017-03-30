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Надаль обыграл Сока в 1/4 финала турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 1/4 финала турнира в Майами победил американца Джека Сока со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась один час 23 минуты. 30 летний испанец совершил два эйса и одну ошибку, а также реализовал 4 брейк-поинта, а у его соперника две подачи навылет, две двойных ошибок и один реализованный брейк.

В полуфинале турнира Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд

Матч

Надаль Р. (Испания) - Сок Д. (США)

Место и дата

30 марта 04:00, , Онлайн-трансляция

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