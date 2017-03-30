28 очков Дерозана не спасли «Торонто» от домашнего поражения «Шарлотт»
В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» на домашней
площадке уступил «Шарлотт» со счетом 106:110 (19:22, 28:28, 27:15, 32:44).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Демар
Дерозан, в его активе 28 очков.
«Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции,
а «Шарлотт» в ней же расположился на 10-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
30 марта 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически