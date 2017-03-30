Александр Бубнов: Оценка сборной за игру - 3, завысил балл, так как удалось спасти матч
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил футболистов
сборной России в матче с командой Бельгии (3:3).
«Бельгийцы играли 70 минут, а потом по какой-то причине
бросили играть. У нас не должно быть эйфории по поводу результата.
На мой взгляд, счет не по игре, а Россию и Бельгию на
сегодняшний день нельзя сопоставлять по классу. Видно, что бельгийцы готовы
решать серьезные задачи. Команда построена и работает над деталями. У них есть
два крепких состава, которые даже в перемешанном варианте следуют выстроенной
системе игры, которую хочет видеть тренер. У нас этого пока нет.
В целом я не вижу поводов для радости: наши сделали мало технико-тактических действий при высоком проценте брака. С такими показателями нашим будет трудно конкурировать на чемпионате мира. Оценка за игру – тройка. По большому счету это двойка, но я завысил оценку сборной России на балл, так как удалось спасти матч», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция