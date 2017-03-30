Александр Бубнов: Оценка сборной за игру - 3, завысил балл, так как удалось спасти матч

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил футболистов сборной России в матче с командой Бельгии (3:3).

«Бельгийцы играли 70 минут, а потом по какой-то причине бросили играть. У нас не должно быть эйфории по поводу результата.

На мой взгляд, счет не по игре, а Россию и Бельгию на сегодняшний день нельзя сопоставлять по классу. Видно, что бельгийцы готовы решать серьезные задачи. Команда построена и работает над деталями. У них есть два крепких состава, которые даже в перемешанном варианте следуют выстроенной системе игры, которую хочет видеть тренер. У нас этого пока нет.

В целом я не вижу поводов для радости: наши сделали мало технико-тактических действий при высоком проценте брака. С такими показателями нашим будет трудно конкурировать на чемпионате мира. Оценка за игру – тройка. По большому счету это двойка, но я завысил оценку сборной России на балл, так как удалось спасти матч», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.