«Вашингтон» на выезде обыграл «Колорадо», Кузнецов - первая звезда встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 3:5.

В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джей Бигл, Маркус Юханссон, Евгений Кузнецов и Ларс Эллер, а у хозяев льда шайбы забросили Микко Рантанен, Мэттью Ньето, Натан Маккиннон.

Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел на льду чуть больше 15 минут и помимо гола, отдал одну результативную передачу и был признан первой звездой встречи.

«Вашингтон» со 110-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на 14-м месте на «Западе», имея в активе 43 балла.

В следующем матче «Кэпиталз» 1 апреля на выезде сыграет с «Аризоной», а «Эвеланш» в этот же день примет «Сент-Луис».

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