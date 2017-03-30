«Вашингтон» на выезде обыграл «Колорадо», Кузнецов - первая звезда встречи
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем
льду уступил «Вашингтону» со счетом 3:5.
В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джей
Бигл, Маркус Юханссон, Евгений Кузнецов и Ларс Эллер, а у хозяев льда шайбы
забросили Микко Рантанен, Мэттью Ньето, Натан Маккиннон.
Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел
на льду чуть больше 15 минут и помимо гола, отдал одну результативную передачу и был признан первой звездой встречи.
«Вашингтон» со 110-ю очками лидирует в Восточной
конференции, а «Колорадо» расположился на 14-м месте на «Западе», имея в активе
43 балла.
В следующем матче «Кэпиталз» 1 апреля на выезде сыграет с «Аризоной»,
а «Эвеланш» в этот же день примет «Сент-Луис».
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Место и дата
30 марта 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция