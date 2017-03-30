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СКА в финале Кубка Гагарина, лидерство Медведевой на ЧМ и шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. В Хельсинки стартовал чемпионат мира по фигурному катанию, который продлится до 2 апреля.

2. Действующая чемпионка мира Евгения Медведева заняла первое место после короткой программы.

3. А в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.

4. В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал турнира.

5.  Два очка Артемия Панарина помогли «Чикаго» нанести четвертое поражение кряду «Питтсбургу». «Форвард» «пингвинов» Евгений Малкин пропустил уже седьмой матч из-за травмы.

6. «Вашингтон» обыграл на выезде «Колорадо», Евгений Кузнецов признан первой звездой встречи. 

7. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин выпустил именной набор смайлов и стикеров Emoji для смартфонов.

8. Американская теннисистка Винус Уильямс в четвертьфинале турнира в Майами победила немку Анжелику Кербер.

9.  А испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Джека Сока.

10. Российские бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев одержали победу в двойках на чемпионате страны. 

Видео дня: Панарин на 4-й минуте открыл счет в матче с «Питтсбургом»

Цитата дня: «Оценка сборной за игру - 3, завысил балл, так как удалось спасти матч», - Александр Бубнов о товарищеском матче с Бельгией.

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