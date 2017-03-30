Жоаозиньо: Попасть в сборную России реально

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России.

- По всем правилам я могу выступать за сборную России. Просто, по своим спортивным показателям я пока не попадаю в ее состав. Нужно лучше выступать в клубе, чтобы заслужить вызов в национальную команду.

- В глубине души вы каждый раз ждете вызова в сборную России?

- Конечно, ведь это мечта любого футболиста — попасть в сборную страны. Тем более после того, как в сборную начали вызываться мои соотечественники — Марио Фернандес и Маринато Гильерме, — я стал понимать, что это реально. Но для начала нужно как можно лучше проявить себя в клубе. Уже потом можно думать о сборной, - цитируют Жоаозиньо «Известия».

Напомним, что футболист в августе 2016 года получил российское гражданство. 28-летний полузащитник выступает за «Краснодар» с 2011 года. В текущем сезоне он провел за «быков» 12 матчей в РФПЛ, забил один мяч и отдал три голевые передачи.