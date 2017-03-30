Гросс останется тренером мужской сборной России на олимпийский сезон
Союз биатлонистов России (СБР) продолжит сотрудничество со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом, сообщают «Известия».
По информации источника, несмотря на неудачное выступление биатлонистов его группы на этапах Кубка мира-2016/17, руководство СБР выразило доверие старшему тренеру мужской сборной России.
На тренерском совете СБР, который пройдет 31 марта в Тюмени, не будет подниматься вопрос о возможной отставке немецкого специалиста. Более того, под руководством 46-летнего Гросса в сезоне-2017/18, скорее всего, будут тренироваться все топовые биатлонисты России, кроме Антона Шипулина, который продолжит заниматься с Андреем Крючковым и Андреем Гербуловым.
— Гросс в полном объеме отработает свой контракт с федерацией, который заканчивается в конце следующего сезона, — отметил источник в СБР. — Выводы по его работе будут сделаны по итогам выступления на Олимпийских играх-2018.
Напомним, что в августе 2015-го немецкий специалист возглавил мужскую сборную России.