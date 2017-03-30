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Гросс останется тренером мужской сборной России на олимпийский сезон

Источник:  «Известия»Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) продолжит сотрудничество со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом, сообщают «Известия».

По информации источника, несмотря на неудачное выступление биатлонистов его группы на этапах Кубка мира-2016/17, руководство СБР выразило доверие старшему тренеру мужской сборной России. 

На тренерском совете СБР, который пройдет 31 марта в Тюмени, не будет подниматься вопрос о возможной отставке немецкого специалиста. Более того, под руководством 46-летнего Гросса в сезоне-2017/18, скорее всего, будут тренироваться все топовые биатлонисты России, кроме Антона Шипулина, который продолжит заниматься с Андреем Крючковым и Андреем Гербуловым.

— Гросс в полном объеме отработает свой контракт с федерацией, который заканчивается в конце следующего сезона, — отметил источник в СБР. — Выводы по его работе будут сделаны по итогам выступления на Олимпийских играх-2018.  

Напомним, что в августе 2015-го немецкий специалист возглавил мужскую сборную России. 

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