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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У «Аризоны» отличился Алекс Голигоски. В составе «Сент-Луиса» шайбы забрасывали Патрик Берглунд, Владимир Тарасенко и Давид Перрон. 

После 76 матчей «Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, «Аризона» провела 77 игр и идет 13-й на Западе. 

НХЛ

Регулярный чемпионат 

«Аризона» - «Сент-Луис» - 1:3

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