Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»
«Сент-Луис» одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У «Аризоны» отличился Алекс Голигоски. В составе «Сент-Луиса» шайбы забрасывали Патрик Берглунд, Владимир Тарасенко и Давид Перрон.
После 76 матчей «Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, «Аризона» провела 77 игр и идет 13-й на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» - «Сент-Луис» - 1:3
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