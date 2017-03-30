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Панченко будет зарабатывать в «Динамо» 7 млн рублей в месяц

Источник:  «Известия»Комментарии

Нападающий Кирилл Панченко подписал контракт с московским «Динамо».

По информации «Известий», по новому договору клуб будет выплачивать футболисту зарплату в размере около 7 млн рублей в месяц.

Футболист, летом прошлого года арендованный у ЦСКА, стал ключевым форвардом бело-голубых в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Динамо» не раз заявляло о желании приобрести Панченко у ЦСКА, воспользовавшись прописанным в арендном соглашении первоочередным правом выкупа. 

- Руководство «Динамо», пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьезными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации, — рассказал источник «Известий». — С одной стороны, Панченко — лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ. И его надо сохранить для выступлений в премьер-лиге. С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. «Динамо» пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты все-таки будут в разумных пределах.

По данным «Известий», в ЦСКА Панченко зарабатывал порядка 3,5 млн рублей в месяц. В нынешнем сезоне ФНЛ Панченко провел 25 матчей и забил 18 мячей. 

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