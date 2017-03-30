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«Локомотив» предпримет еще одну попытку продлить контракт с Миранчуком

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Руководство «Локомотива» проведет еще один раунд переговоров по поводу продления контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, московский клуб заинтересован в том, чтобы футболист остался в команде. После возобновления чемпионата России Миранчук хорошо себя проявил, в связи с эти «Локомотив» предпримет еще одну попытку договориться с игроком о новом контракте. 

При этом отмечается, что на Миранчука по-прежнему претендуют «Зенит» и «Рубин», готовые летом приобрести футболиста. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает в декабре текущего года. 

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