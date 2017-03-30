«Локомотив» предпримет еще одну попытку продлить контракт с Миранчуком

Руководство «Локомотива» проведет еще один раунд переговоров по поводу продления контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, московский клуб заинтересован в том, чтобы футболист остался в команде. После возобновления чемпионата России Миранчук хорошо себя проявил, в связи с эти «Локомотив» предпримет еще одну попытку договориться с игроком о новом контракте.

При этом отмечается, что на Миранчука по-прежнему претендуют «Зенит» и «Рубин», готовые летом приобрести футболиста. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает в декабре текущего года.