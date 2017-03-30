Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати планирует создать в Москве футбольный клуб.

- Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 миллионов рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили. Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков, - сказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что проект будет способствовать развитию массового и детско-юношеского футбола в стране.

- Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом, - сказал Анохин. - Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным.



