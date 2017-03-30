Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ак Барсу» в четвертом матче серии с «Магниткой»
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу финальной серии Восточной конференции, в которой «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург».
Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,42, тогда как виктория уральского клуба идет за 2,62.
За ничью букмекеры предлагают 3,77.
Игра начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в серии по четырех побед «Металлург» ведет со счетом 3-0.
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