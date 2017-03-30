Футболисты «Зенита», «Зенита-2» и Митрофанов посетили церемонию прощания с Казаченком
В Петербурге на стадионе «Петровский» проходит церемония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком.
Церемонию посетили футболисты и тренеры «Зенита», а также «Зенита-2», гендиректор клуба Максим Митрофанов, ветераны «Зенита».
Отметим, церемония прощания с Владимиром Казаченком открыта для всех желающих.
Владимир Казаченок ушел из жизни 26 марта, ему было 64 года.
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