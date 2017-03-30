Агент: Якупов точно останется в Америке на следующий сезон

Агент нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова Игорь Ларионов сообщил, что хоккеист точно продолжит карьеру в Северной Америке.

- В плане отдачи и трудолюбия к нему вопросов никогда не возникало. Главное, что сейчас появилось доверие, и хотелось, чтобы оно появилось до конца сезона, а там уже будем смотреть, - сказал Ларионов ТАСС. - Межсезонье - всегда интересное время, и сейчас спекулировать, где, что и как, не хочется. То, что он будет в Северной Америке в следующем сезоне, - это 100 процентов.

Якупов в в октябре 2016 года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 38 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач).

