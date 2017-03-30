Ярослав Дыбленко: Сезон для «Спартака» получился паршивым

Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко отметил, что вызов в олимпийскую сборную России поможет ему скрасить впечатление от выступления красно-белых в нынешнем сезоне КХЛ.

В настоящее время хоккеист в составе олимпийской сборной России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

«Я бы назвал этот сезон даже не провальным, а просто паршивым. Самое обидное, что все причины только в нас самих, в наших головах, - цитирует Дыбленко «Р-Спорт». - Вообще во всех – от каждого игрока до массажистов. Но так же, как после каждой игры ты ее забываешь, так и после чемпионата - он прошел и прошел. Надо сделать выводы и жить дальше. Сейчас вызвали в сборную, доверили место. Надеюсь, что игры за страну помогут немножечко скрасить впечатления от такого сезона в клубе».



