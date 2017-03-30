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Игорь Ларионов: Невыход «Детройта» в плей-офф? К этому все шло

Источник:  ТАССКомментарии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Игорь Ларионов поделился мнением о провальном выступлении клуба в нынешнем сезоне НХЛ.

Напомним, минувшей ночью «Красные крылья» проиграли на выезде «Каролине» (1:4) и впервые с сезона-1989/90 потеряли шансы побороться за Кубок Стэнли.

«Всегда есть ссылка на то, что команда перестраивается, требуется перезагрузка, и со всеми вопросами надо обращаться к Кену Холланду (генеральный менеджер команда). Это печально - я разочарован, но всему приходит конец, - цитирует Ларионова ТАСС. - Он наступил в этом году и был еще в прошлом сезоне, когда «Детройт» влез в плей-офф в последней игре, и, к сожалению, к этому шло все. А глубину причин уже надо садиться и разбирать - мне многие вещи известны, но я комментировать не хочу».

Матч

Каролина - Детройт - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Стемпняк (Райан, Фолк), 10:10 (1:0). Нордстрем (Песке, Теравайнен), 15:12 (2:0). Стаал (Теннисон, Дальбек), 33:36 (3:0). Носек (Стрит, Миллер), 53:33 (3:1). Линдхольм (Ахо, Фолк), 57:22 (4:1 - бол.).

Место и дата

29 марта 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция


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