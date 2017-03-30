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Алексей Швед: Ни один баскетболист не поступил бы как Кокорин и Мамаев

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что серьезно относится к деньгам и старается не тратить их на глупости.

- Вратарь «Зенита» Андрей Лунев оставил первую серьезную зарплату в стрип-баре.

– Очень плохой способ потратить первую зарплату. Что я сделал с первыми большими деньгами? Не помню даже. Но соблазнов никаких не было. Деньги же можно не только тратить, но и откладывать. Любой спортсмен должен думать о семье и о будущем. Что рано или поздно завершишь карьеру и надо будет жить дальше.

– Это вы в 28 лет так рассуждаете, а в 18?

– Ходили, конечно, в рестораны и другие разные места потусить. Но чтобы кидаться деньгами – до такого точно не доходило. Очень тяжело эти деньги даются, чтобы вот так их отдавать.

– Значит, на поступок Александра Кокорина и Павла Мамаева вы не способны?

– Да ни один баскетболист такого не сделал бы! Ну, по крайней мере, ни один из моего окружения. Есть же много других вариантов, как потратить деньги или вложить. О родителях тоже надо заботиться. Папа с мамой научили меня играть в баскетбол. Им я обязан всем, что у меня сейчас есть, - цитирует Шведа «Матч ТВ».

Напомним, что 28-летний Швед с 2015 года выступает за «Химки», до этого он играл в НБА - за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон», «Нью-Йорк». 

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