Сергей Герсонский: Опыт игроков СКА сыграл большую роль в серии с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Сергей Герсонский прокомментировал победу СКА над «Локомотивом» (4-0) в финальной серии Западной конференции.

«Большую роль в победе СКА над «Локомотивом» сыграло наличие опыта у игроков питерской команды, да и чемпионы мира у них в составе есть, - цитирует Герсонского ТАСС. - Хоккеисты, прошедшие такое горнило, могут решить исход. У «Локомотива» нет таких игроков, но они и моложе, в целом».

В ходе серии хоккеисты СКА пять раз реализовали большинство, в то время как «Локомотив» - только однажды. «Преимущество СКА по игре в большинстве - также одно из слагаемых успеха, как и опыт, и психология», - отметил он.

Финальную серию на Западе у СКА пропустил Павел Дацюк, который перенес операцию. «Мы знаем уровень мастерства Дацюка, и креатива он бы добавил, хотя его и так хватало в команде», - подчеркнул Герсонский.



