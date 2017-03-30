Сальников выдвинут в члены бюро FINA
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников выдвинут на пост члена бюро Международной федерации плавания (FINA), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.
Сальников является членом бюро FINA. Выборный конгресс состоится в Будапеште в июле 2017 года.
«Кандидатура Сальникова решением президиума ВФП была одобрена на выдвижение в члены бюро FINA. Соответствующие документы были отправлены в FINA. От FINA пришло подтверждение о получении документов кандидата», - сказали в пресс-службе организации.
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