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ФМБА: Предоставим WADA доказательства, что мельдоний год не выводится из организма

Источник:  Р-СпортКомментарии

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено представить доказательства во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что мельдоний год не выводится из организма человека.

- Доказали уже, что три месяца было ошибка, что полгода есть. Дальше мы докажем, что мельдоний есть в организме и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещенных и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители, - сказал глава ФМБА Владимир Уйба.

В применении мельдония, запрещенного WADA с 1 января 2016 года, были уличены более 10 известных российских спортсменов, включая теннисистку Марию Шарапову. До сих пор этот препарат входит в число запрещенных. 

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