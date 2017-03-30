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Илья Воробьев: Мы никуда еще не вышли

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев считает, что победы в трех матчах серии с «Ак Барсом» еще не гарантировали его команде выход в финал Кубка Гагарина.

- Конечно, мы никуда еще не вышли. Это плей-офф, случиться может всякое. Расслабляться нельзя ни в коем случае. Мы играем до четырех побед, а не до трех. «Ак Барс» еще будет бороться, мы это понимаем, - сказал специалист.

- От чего в первую очередь будет зависеть результат четвертой игры этой серии?
- Майк Бэбкок пару лет назад сказал хорошую фразу. Его спросили, от чего может зависеть результат на Олимпиаде. Он ответил, что может зависеть даже от сломанной клюшки. Возьмите вчерашний эпизод с первой пропущенной нами шайбой. Женьке Тимкину попало – он не смог встать. Нам пришлось играть втроем против пятерых, и мы пропустили. А с такой командой как «Ак Барс», даже проигрыш в один гол – это уже серьезное преимущество для соперника. Поэтому любая деталь, любая мелочь может сыграть в ту или иную сторону.

- Вам будет лучше завершить серию со счетом 4-0 или еще поиграть с казанцами, чтобы не образовался недельный перерыв перед финалом Кубка Гагарина?
- Нам никто не гарантировал этот финал. Естественно, каждую серию стараешься завершить как можно скорее. Играть в поддавки никто не будет. Выбирать где завершать серию – дома или в гостях не будет никто. Серия непростая, тут просто нет таких возможностей и быть не может. Играем каждый матч только на победу.

Четвертая встреча начнется сегодня в Казани в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Накануне определился первый финалист Кубка Гагарина - им стал СКА, победивший в серии «Локомотив» со счетом 4-0. 


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