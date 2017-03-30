«Зенит» поздравил Тимощука с днем рождения

Сегодня, 30 марта, празднует свой день рождения экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук. Футболисту исполняется 38 лет.

Тимощук является воспитанником «Волыни», полузащитник также выступал за «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского клуба.

«Зенит» на своем официальном сайте поздравил экс-капитана с днем рождения.

«Уважаемый Анатолий! Мы благодарим вас за вклад, внесенный в историю клуба, и желаем вам добиться с командой новых успехов в качестве тренера. Здоровья, счастья, удачи! С праздником!», - говорится в поздравлении.