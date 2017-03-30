Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублей
Началась продажа билетов на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
Игра пройдет 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 мск.
Самые дешевые билеты - на трибуны D и B - стоят одну тысячу рублей. Самые дорогие - на трибуну А (категория Platinum) - продаются за 20 тысяч рублей.
Напомним, после 20 туров красно-белые лидируют в таблице РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.
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