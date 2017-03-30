Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублей

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Началась продажа билетов на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра пройдет 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 мск.

Самые дешевые билеты - на трибуны D и B - стоят одну тысячу рублей. Самые дорогие - на трибуну А (категория Platinum) - продаются за 20 тысяч рублей.

Напомним, после 20 туров красно-белые лидируют в таблице РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Рыжков: За мат Аленичев штрафовал на 500 рублейВладислав Рыжков: За мат Аленичев штрафовал на 500 рублейХавбек тульского «Арсенала» в интервью «ССФ» вспомнил о своих именитых тренерах и жестко высказался о болельщиках «Спартака».«Зенит» поздравил Тимощука с днем рожденияСегодня, 30 марта, празднует свой день рождения экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук. Футболисту исполняется 38 лет.Алексей Швед: Ни один баскетболист не поступил бы как Кокорин и МамаевЗащитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что серьезно относится к деньгам и старается не тратить их на глупости.Футболисты «Зенита», «Зенита-2» и Митрофанов посетили церемонию прощания с КазаченкомВ Петербурге проходит церемония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком.«Локомотив» предпримет еще одну попытку продлить контракт с МиранчукомРуководство «Локомотива» проведет еще один раунд переговоров по поводу продления контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.«В Китае Дзюбу называют Танк!» Кто рассказывает китайцам о «Зените»«В Китае Дзюбу называют Танк!» Кто рассказывает китайцам о «Зените»«Зенит» вдобавок к сайту создал аккаунты в китайских соцсетях. «Советский спорт» пообщался с тем, кто знакомит китайцев с нашим футболом.Жоаозиньо: Попасть в сборную России реальноПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что не теряет надежд попасть в сборную России.Артем Ребров стал театраломАртем Ребров стал театраломСпартаковский голкипер осуществил свою давнюю мечту и поднялся на театральную сцену.Андрей Червиченко: Миранчук потихоньку повторяет историю КокоринаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры Алексея Миранчука.Развенчание мифа. Анализируем календарь трех топ-клубов РФПЛРазвенчание мифа. Анализируем календарь трех топ-клубов РФПЛ«Советский спорт» проанализировал календарь выступлений трех топ-клубов РФПЛ – «Зенита», ЦСКА, «Спартака» – за последние три года.Властимил Петржела: Аршавин устраивал в моем кабинете кабареВластимил Петржела: Аршавин устраивал в моем кабинете кабареЭкс-тренер «Зенита» работает в «Банике» из второго чешского дивизиона и с удовольствием вспоминает проведенное в Петербурге время.Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКАСтали известны результаты обследования полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, который в товарищеском матче с Бельгией получил повреждение и был заменен на 17-й минуте.«Место на поле Денису нашел Капелло». Архивное интервью с дядей Глушакова«Место на поле Денису нашел Капелло». Архивное интервью с дядей ГлушаковаСегодня ушел из жизни Валерий Глушаков – дядя полузащитника «Спартака» и сборной России.Андрей Синицын: Играть по очереди – оптимально для вратаряАндрей Синицын: Играть по очереди – оптимально для вратаряВратарь «Краснодара» рассказал «Советскому спорту» о конкуренции с Крицюком, беседах с Галицким и кубковом поражении от «Урала».Смольников вернулся в общую группу «Зенита»«Зенит» продолжает подготовку к выездному матчу 21-го тура чемпионата России с «Рубином».Вице-губернатор: Стадион в Петербурге будет полностью готов 31 мартаСтадион на Крестовском остове Петербурга будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом, сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.Фанаты «Партизана»: У нас есть негласное правило: братский русский народ не трогатьФанатское движение «Партизана» «Гробари» выступило с обращением к болельщикам «Спартака».РФПЛ допустила стадион «Ростова» к проведению матчей национального первенстваКомиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к проведению матчей чемпионата страны.ЦСКА – чемпион, а «Зенит» – во второй лиге. Чемпионату России – 25 летЦСКА – чемпион, а «Зенит» – во второй лиге. Чемпионату России – 25 лет«Советский спорт» вспомнил, каким был мир 25 лет назад, в день первого матча в истории чемпионата России по футболу.«Спартак» готов выделить летом на трансферы 20 млн евроРуководство «Спартака» готово выделить на усиление состава в ближайшее трансферное окно порядка 20 млн евро, сообщает Федеральное агентство новостей.
Хоккей
Илья Воробьев: Мы никуда еще не вышли
Другие
ФМБА: Предоставим WADA доказательства, что мельдоний год не выводится из организма
Футбол
Алексей Швед: Ни один баскетболист не поступил бы как Кокорин и Мамаев
Хоккей
Игорь Ларионов: Невыход «Детройта» в плей-офф? К этому все шло
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости