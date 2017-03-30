Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» стоят от тысячи рублей

Началась продажа билетов на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра пройдет 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 мск.

Самые дешевые билеты - на трибуны D и B - стоят одну тысячу рублей. Самые дорогие - на трибуну А (категория Platinum) - продаются за 20 тысяч рублей.

Напомним, после 20 туров красно-белые лидируют в таблице РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.





