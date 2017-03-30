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Анфиса Резцова: Гросс второй год работает в России, но результат по-прежнему не заметен

Источник:  «Известия»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила работу старшего тренера мужской сборной России Рикко Гросса.

- Рикко второй год работает в России, но результат по-прежнему не заметен. Одна медаль за весь сезон Кубка мира — слабый результат. Руководству СБР стоит задуматься о целесообразности сохранения позиций Гросса на олимпийский сезон. Я поеду на тренерский совет в Тюмень и выскажу свою точку зрения по всем насущным вопросам, - цитируют Резцову «Известия».

Напомним, что ранее появилась новость, что Союз биатлонистов России (СБР) продолжит сотрудничество со старшим тренером сборной России Рикко Гроссом. Несмотря на неудачное выступление биатлонистов его группы на этапах Кубка мира-2016/17, руководство СБР выразило доверие старшему тренеру мужской сборной России.  

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