Жозе Моуринью: Буду очень рад, если Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что нападающий «красных дьяволов» Златан Ибрагимович продлит контракт с командой, который истекает грядущим летом.

«Я спокоен и жду решения. Если Златан останется с нами, я буду очень рад. Вообще, все будут только в восторге. Если он решится уйти в другой клуб, и бросить себе новый вызов, то это будет еще один повод порадоваться за него.

Конечно, Ибрагимович вносит огромный вклад в успехи «Манчестер Юнайтед». Но человек всегда важнее футбола, команды или чего-то еще. Я имею ввиду родных и близких, поскольку каждый хочет стать счастливым вместе со своей семьей», – цитирует португальского специалиста Soccer Saturday.

Ранее агент 35-летнего нападающего Мино Райола заявил, что его клиент планирует вернуться в чемпионат Италии и стать игроком «Наполи».