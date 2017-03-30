Кирсан Илюмжинов: Готов уйти, если мне объяснят, что другие дадут ФИДЕ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, что готов покинуть свой пост, если найдется достойный кандидат.

- Я сказал на совете, что готов уйти, если мне объяснят, что другие дадут ФИДЕ. Я ведь к этому месту не прирос, зарплаты не получаю. В год объезжаю 100 стран мира, трачу время и здоровье. За 22 года я привлек в ФИДЕ более 100 миллионов долларов. Я объединил шахматный мир, сейчас на планете есть только один чемпион. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал шахматы спортом. Я готов уйти, но должен убедиться, что на мое место придет достойный преемник. С идеями, инвестициями, который скажет: «Кирсан, завтра в мире будет миллиард шахматистов». С удовольствием напишу заявление по собственному желанию, - цитирует Илюмжинова «Лента.Ру».

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что президент федерации Кирсан Илюмжинов принял решение уйти в отставку.

Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом FIDE. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.

Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».