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Робер Пирес: Новый контракт лежит у Венгера на столе, он лишь должен его подписать

Источник:  Cadena SERКомментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес подтвердил информацию, согласно которой, «пушкари» готовы продлить контракт с французским специалистом Арсеном Венгером.

«Думаю, он продлит контракт с клубом, по крайней мере, еще на один сезон. Арсен очень мотивирован и хочет остаться в команде. Новый контракт лежит у него на столе, он лишь должен его подписать. Владельцы «Арсенала» выражают ему поддержку, а фанаты хотят, чтобы Венгер выиграл титул. Но, к сожалению, пока команда не справляется с этой задачей.

Сейчас у клуба есть возможность выиграть Кубок страны, но с таким отношением идти дальше просто нельзя. Нужно что-то менять. На мой взгляд, это самое важное для «Арсенала» и его тренера. Посмотрим, что случится дальше», – цитирует француза Cadena SER.

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