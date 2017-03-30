Валентин Балахничев: WADA со всеми ее структурами на сегодня является главным наконечником ударов по России

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев рассказал, какие организации ведут борьбу с Россией по поводу допингового скандала.

- В борьбе с кем из субъектов международного спорта приходится отстаивать свою позицию?

- Если исключить МОК, который старается показать, что находится в стороне, то к ним надо отнести Всемирное антидопинговое агентство (WADA), международные спортивные федерации и спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

- Надо полагать, что наиболее серьезным оппонентом для российского спорта является WADA…

- Именно Всемирное антидопинговое агентство инициировало проверки РУСАДА и московской лаборатории, создало небывалую по привлечению специалистов и экспертов, а также объёмам финансирования комиссию Макларена и довело раскрутку её деятельности до невиданных в своей истории размеров. Не забудем также заявления о необходимости отстранения всей российской сборной от участия в Олимпиаде в Рио, а также непрекращающиеся и сегодня требования об ужесточении наказаний за допинг даже в отношении амнистированных российских спортсменов. Так что можно констатировать — WADA со всеми ее структурами на сегодня является главным наконечником ударов по России, - цитирует Балахничева RT.

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.