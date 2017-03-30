«Челси» готов заплатить за трансфер Мораты 70 млн фунтов

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления атакующей линии.

Как сообщает The Sun, лондонский клуб по инициативе итальянского специалиста готов выложить за форварда мадридского «Реала» Альваро Морату 70 млн фунтов, однако, некоторые представители «синих» также рассматривают возможность возвращения в клуб Ромелу Лукаку, который на данный момент выступает за «Эвертон».

Известно, что игрок сборной Бельгии отказался продлевать контракт с мерсисайдским клубом, и, скорее всего, покинет стан «ирисок» по окончании сезона.

Что касается Мораты, то он готов рассмотреть предложения от других команд, так как недоволен отсутствием игровой практики. По информации СМИ, «Челси» пытался приобрести испанца летом 2016 года, однако, тогда футболист решил остаться в Мадриде.

Добавим, что в «Реале» проявляют интерес к лидеру лондонского клуба Эдену Азару. Не исключено, что бельгиец станет частью сделки по переходу Мораты.